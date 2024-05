Una famiglia felice I Percassi e quel modello da esportare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Nonostante i fastidi al ginocchio, tipici di un ex calciatore, a tormentarlo, Antoniogiovedì sera non si è sottratto dal festeggiare sotto la curva, con la squadra, abbracciando idealmente i tifosi nerazzurri, saltellando con loro. La festa sul campo, poi negli spogliatoi, per celebrare un capolavoro societario e sportivo. L’Atalanta vince con giocatori acquistati vendendone altri, tenendo sempre i bilanci in attivo. In un perfetto circuito virtuoso: la società prende i giocatori giusti per il gioco di Gasp, che poi li valorizza. "Il mister in questi anni ha fatto un lavoro straordinario. È stato determinante, siamo sempre cresciuti insieme e grazie a lui, anno dopo anno", ha riconosciuto il presidente. Sorvolando sulla questione del rinnovo, ricordando che il tecnico ha un vincolo per la prossima stagione. "Abbiamo un altro anno ...