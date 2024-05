Così il Cremlino riscrive la realtà (e la sinistra ci casca) - Così il Cremlino riscrive la realtà (e la sinistra ci casca) - La Russia sta vincendo la guerra in Ucraina; anzi, la Russia ha già vinto la guerra in Ucraina La Russia sta vincendo la guerra in Ucraina; anzi, la Russia ha già vinto la guerra in Ucraina. Su questo ...

Mo: almeno 20 palestinesi fra cui minorenni uccisi nella notte - Mo: almeno 20 palestinesi fra cui minorenni uccisi nella notte - Gaza, 11 mag. (Adnkronos) – almeno 20 palestinesi sono stati uccisi in attacchi notturni nella zona centrale di Gaza. Lo riporta al Jazeera, aggiungendo che le vittime sono state portate all’ospedale ...

Guerra Ucraina Russia, Mosca lancia forte offensiva nella regione di Kharkiv. LIVE - Guerra Ucraina Russia, Mosca lancia forte offensiva nella regione di Kharkiv. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca lancia forte offensiva nella regione di Kharkiv. LIVE ...