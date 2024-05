I tifosi del Napoli snobbano la partita con il Bologna - niente sold out al Maradona Cormezz

(Di sabato 11 maggio 2024) Oggi pomeriggio alle 18 si gioca. Poteva essere uno scontro diretto per la Champions e invece sarà unacon un valore diverso. Ilpuò staccare il pass per la massima competizione europea, ilal massimo per tenersi la Conference League. Il Corriere del Mezzogiorno però sottolinea l’indifferenza dei, alle 18 non ci sarà il solitoout alout al, prevale la diffidenza per una stagione da dimenticare Scrive il Corriere del Mezzogiorno: Il presente non sembra affascinare il tifoso delche ha deciso di snobbare la sfida con il(oggi ore 18) al. Non ci sarà ...

La Lega calcio ha comunicato "che la gara Atalanta-Fiorentina , valevole per la 29a giornata del campionato di Serie A Tim e non disputata in data 17 marzo 2024, per il malore improvviso che colse Joe Barone, sarà recuperata domenica 2 ...

Napoli-Bologna sarà l’anticipo delle 18.00. Allo Stadio Maradona giunge un Bologna in forma che vorrà scrivere la pagina finale del capitolo qualificazione Champions. Una qualificazione tanto storica quanto meritata per i felsinei di Thiago Motta . ...

Pagina 1 | Napoli-Bologna ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Pagina 1 | napoli-Bologna ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sulla partita: info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le probabili scelte di Calzona e Motta ...

Mercato Napoli, il Psg non molla Kvaratskhelia: quanto è valutato. Tutte le cifre - Mercato napoli, il Psg non molla Kvaratskhelia: quanto è valutato. Tutte le cifre - Pronto al rinnovo in azzurro, ma seguito dal Psg. E oggi sfida l’altro genio Zirkzee. L’asso georgiano torna titolare in attacco con Osimhen ...

L’Inter infierisce sul Frosinone (5 a 0) e oggi Napoli-Bologna e Milan-Cagliari - L’Inter infierisce sul Frosinone (5 a 0) e oggi napoli-Bologna e Milan-Cagliari - Pioggia di gol dei campioni d'Italia a Frosinone che inguaia la squadra di Di Francesco in lotta per la salvezza. Due anticipi interessanti tra pomeriggio e sera ...