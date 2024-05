Violenza di genere - premi al Colonna

(Di sabato 11 maggio 2024) Arezzo, 11 maggio 2024 – Ci complimentiamo oggi con la 2G che ha realizzato due elaborati scaturiti da un approfondimento multidisciplinare sul fenomeno delladi. Giovedì 9 maggio, si è tenuta la cerimonia diazione del concorso "Giù le mani: il diritto di contare" organizzato dall'Associazioneo Internazionale Semplicemente Donna a cui hanno partecipato decine di scuole aretine di ogni ordine e grado. Il Liceo Vittoriasi è classificato al quinto e sesto posto con due elaborati, entrambi realizzati dagli alunni di 2G: il calendario digitale "Per non dimenticare" ed il video "una piccola storia semplice". Gli elaborati sono stati il frutto di un lavoro che ha visto coinvolti i docenti di Scienze Umane, Diritto e Competenze Informatiche lungo tutto il trimestre e ...

Violenza sessuale su una ragazzina: bidello sospeso in Calabria (VIDEO) - violenza sessuale su una ragazzina: bidello sospeso in Calabria (VIDEO) - violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne. Con questa accusa un collaboratore scolastico 65enne di una scuola media di Taurianova è stato sospeso. Il provvedimento è stato eseguito da ...

