Il segreto di Liberato è anche nell’animazione di LRNZ e Giuseppe Squillaci

(Di sabato 11 maggio 2024) Dietro le quinte della parte animata de Ildicon i suoi autori(Lorenzo Ceccotti) e. Il documentario di Francesco Lettieri è in sala per una settimana. Con queste parole si presenta ne Ildi, o forse si dovrebbe dire che con queste parolepresenta il suonel documentario sui generis in sala dalla notte del 9 maggio, e subito accolto con buona risposta di pubblico, sia nelle proiezioni notturne partenopee che nella prima giornata di programmazione. Il film è diretto da Francesco Lettieri, anima storica dei video-clip del cantante napoletano, ma hauna componente animata che ripercorre la formazione del giovane, il ...