Plastic e sugar tax - avvio rinviato al luglio 2026

(Di sabato 11 maggio 2024) Il governo hal’dellatax e dellatax dal2024 al. La misura è prevista nell’emendamento dell’esecutivo sul superbonus arrivato questa notte. Per latax inoltre vengono ridotte le aliquote. In particolare, l’aliquota dell’imposta, fissata, per i prodotti finiti, nella misura di 10 euro per ettolitro (10 centesimi di euro per litro), diventerebbe pari a 5 euro per ettolitro (5 centesimi di euro per litro), mentre, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione, l’imposta, fissata in 0,25 euro per chilogrammo di prodotto, diventerebbe pari a 0,13 euro per chilogrammo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

