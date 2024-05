Il commovente addio alla medica Kimberley - che per anni ha raccontato il suo sarcoma sui social

(Di sabato 11 maggio 2024) L’via TikTok di, lache per trehadel suo. “Ho avuto una vita bellissima”. Dal 2021Nix hala sua vita con una diagnosi di. Nel suo ultimo video ha voluto lasciare un messaggio a tutte le persone che l’hanno conosciuta in questi: “Grazie a tutti dal profondo del mio cuore”.Leggi anche: Terribile schianto nella notte, l’auto prende fuoco e… la coppia vittima e un eroe Chi eraNixNix aveva 31. In questi giorni ha pubblicato il suo ultimo video su TikTok, dove si faceva chiamare esplicitamente Cancer Patient. “Ciao follower. Se state vedendo questo video vuol ...

