Sabatini - polemica a ogni costo | Inte - col Sassuolo non una bella cosa

(Di sabato 11 maggio 2024) Sandroormai ci ha abituati con i suoi discorsi anti-r, cercando sempre e comunque laverso la squadra nerazzurra. A Radio Radio continua a calvacare l’onda della sconfitta contro il, paragonandola allo 0-5 di Frosinone. IN CIABATTE – Per chi guarda le partite con il televisore accesso – che sembra scontato, ma sembra che in molti non lo facciano – è facilmente intuibile come l’r abbia di fatto messo in scena la stessa prestazione sia contro il, sia contro il Frosinone. Come dimostrano anche le formazioni iniziali (tanto che la difesa schierata da Simone Inzaghi non prevedeva nessun titolare), ma anche i cambi, che hanno visto entrare in campo a gara in corso giocatori praticamente mai utilizzati come Davy Klaassen, Juan Cuadrado e ...

Spoiler in diretta su Rai 2 in chiara violazione del regolamento dell'Eurovision Song Contest. Cosa succederà - Spoiler in diretta su Rai 2 in chiara violazione del regolamento dell'Eurovision Song Contest. Cosa succederà - All'indomani della conclusione della seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2024, quella che ha visto esibirsi per la prima volta anche Angelina Mango, rappresentante dell'Italia con La noia, ...

San Marino in polemica per l’ennesima esclusione dalla finale dell’Eurovision: «Potremmo non partecipare più» - San Marino in polemica per l’ennesima esclusione dalla finale dell’Eurovision: «Potremmo non partecipare più» - San Marino di nuovo fuori dalla finale dell’Eurovision Song Contest. In gara nella seconda semifinale di ieri, non ce l’hanno fatta gli spagnoli Megara, selezionati a Una Voce per San Marino a discapi ...