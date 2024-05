Fonti Israele - ' Sinwar non è a Rafa - forse a Khan Yunis'

(Di sabato 11 maggio 2024) Il capo di Hamas a Gaza, Yahya, non si nasconde ah, nel sud della Striscia dove, mei quartieri orientali della città, è in corso l'operazione dell'Idf. Lo hanno detto dueisraeliane al corrente del dossier al sito di Times of Israel. Le duehanno detto cheal momento non sa con certezza dove esattamente sia, ma hanno citato l'intelligence secondo cui il leader di Hamas è ancora a Gaza e sarebbe nascosto nei tunnel dell'area dia circa 7 chilometri dah.è il ricercato numero 1 diinsieme al comandante delle Brigate Qassam, Mohammed Deif.

