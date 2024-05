Fortitudo Difesa e Bolpin | è semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) TREVIGLIO 63BOLOGNA 64 dopo un supplementare GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Harris 11, Miaschi 5, Pollone 2, Pacher 18, Barbante 7, Guariglia 6, Vitali, Giordano, Cerella 14, Sacchetti, Falappi ne, Guerci ne. All. Valli. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 7,15, Aradori 3, Ogden 11, Freeman 9, Giuri 2, Panni, Conti 10, Sergio 3, Morgillo 4, Kuznetsov ne. All. Caja. Arbitri: E. Bartoli, Foti e Yang Yao. Note: parziali 14-6, 27-20, 45-35, 51-51. Tiri da due: Treviglio 12/29;16/39. Tiri da tre: 8/36; 5/27. Tiri liberi: 15/20; 17/22. Rimbalzi: 42; 52. TREVIGLIO (Bergamo) Lavince una sfida al cardiopalma e si prende lacon Rieti chiudendo 3-0 la serie con Treviglio. In una serata in cui mancano gli stoccatori principali, Aradori, Ogden e Freeman, la ...