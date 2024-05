LIVE MotoGP - GP Francia 2024 in DIRETTA | cominciano le FP2!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.13 1:33.158 il primo tempo fatto registrare da Marc Marquez, il fratello Alex si mette a mezzo secondo. 10.11 In pista subito tutti per affinare la preparazione alla qualifica. 10.10 SEMAFORO VERDE! VIA ALLE FP2! 10.07 Tutto pronto per questa seconda sessione di prove libere che precede le qualifiche! 10.03 L’unico pilota ad aver vinto con due moto differenti, neanche a dirlo, è Valentino Rossi, che ha trionfato sia con Yamaha che con Honda. 9.58 Ducati che non ha un grandissimo bilancio a Le Mans, essendosi imposta quattro volte nella storia. 9.54 Questi gli italiani che hanno vinto a Le Mans: AGOSTINI Giacomo (1969, 1970) BIAGGI Max (2001) ROSSI Valentino (2002, 2005, 2008) MELANDRI Marco (2006) PETRUCCI Danilo (2020) BASTIANINI Enea (2022) BEZZECCHI Marco (2023) 9.50 Piloti in attività con vittorie a Le ...