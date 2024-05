(Di sabato 11 maggio 2024) L'esercito israeliano ha chiesto alladidella città didile loro abitazioni, utilizzando anche volantini in arabo, mentre si intensificano i combattimenti nella città più a sud della Striscia di Gaza. Il portavoce in arabo dell'Idf, Avitai Adraee, ha diffuso una lista di nuove zone dain aggiunta e diverse da quelle orientali indicate la scorsa settimana. Le nuova zone dariguardano i campi di Shaboura e idi Geneina e Khirbat al-Adas.

Idf chiede a popolazione altri quartieri Rafah di evacuare - Idf chiede a popolazione altri quartieri Rafah di evacuare - L'esercito israeliano ha chiesto alla popolazione di altri quartieri della città di Rafah di evacuare le loro abitazioni, utilizzando anche volantini in arabo, mentre si intensificano i combattimenti ...

Invasione di Rafah, gli Usa non bloccano l’invio di armi a Israele. Ma ammettono: “Probabilmente ha violato la legge internazionale” - Invasione di Rafah, gli Usa non bloccano l’invio di armi a Israele. Ma ammettono: “Probabilmente ha violato la legge internazionale” - Evacuati altri quartieri, appello della Francia a Tel Aviv: “Interrompa subito l’operazione”. Nuovi raid a Gaza con decine di civili morti. Dall’Onu primo storico via libera all’ingresso della Palesti ...

Medioriente, news. Media: “Decine di civili uccisi in vari raid sulla Striscia”. LIVE - Medioriente, news. Media: “Decine di civili uccisi in vari raid sulla Striscia”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Medioriente, news. Media: “Decine di civili uccisi in vari raid sulla Striscia”. LIVE ...