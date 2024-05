AEW | Imminente l’operazione di Kenny Omega

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 11 maggio 2024)si prenderà una nuova pausa dal wrestling professionistico. Le parole del lottatore rivelano che sarà operato a causa di diverticolite tra pochi giorni. Attraverso il suo account ufficiale su Twitch,ha dichiarato di essere fiducioso che tutto andrà bene, soprattutto grazie alla grande fiducia che ripone nel suo medico. “Mi è stato necessario tornare in ospedale. La buona notizia è che sono riuscito a fare alcune cose prima dell’intervento. Ho un medico eccezionale, uno dei migliori nel suo campo. È molto difficile ottenere appuntamenti e interventi con lui, ma mi ha fatto un favore. Sarò operato molto, molto presto. Purtroppo per me, ciò significa che devo lasciare di nuovo la città ma mi sento più a mio agio con lui..“ “La cattiva notizia è che sembra la fine di un’era, perché purtroppo questo potrebbe ...