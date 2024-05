Un mese di tempo per risolvere la questione Liguria

(Di sabato 11 maggio 2024) Il capogruppo Fdi Foti al dem Orlando, candidato in pectore: "Che fai, ti candidi?". In Parlamento aria da dopo-Toti

IL CEDIMENTO. Lavori agli sgoccioli, l’obiettivo è terminarli entro mercoledì. Il sindaco: Anas rinforzi tutta via Paglia. Lunedì vertice in prefettura anche con «Lucchini Rs».

edile co quintuplica il fatturato: tre settimane di ferie extra rispetto al contratto ai suoi 150 lavoratori come bonus

Da lunedì 15 aprile si torna alle gomme estive, che sostituiranno i pneumatici invernali. La scadenza, va detto, non è però categorica, nel senso che la normativa concede un mese aggiuntivo per mettersi in regola. E’ permesso pertanto di ...

