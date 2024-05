Tendenze trucco per la bella stagione

(Di sabato 11 maggio 2024)primaverile: guida ai colori viso, occhi e labbra per un make up fresco e luminoso.make up primaverile: i colori perfetti per occhi, viso e labbra su Donne Magazine.

Non solo moda. come sempre sulle passerelle della Milano Fashion Week 2024 /25 si definiscono anche i trend make up della p rossi ma stagione. Che, fin dalle prime sfilate, segna il trionfo di una spiccata luminosi tà della pelle, presentando ...

I primer viso freschi e fissanti che preparano al make-up nella bella stagione - I primer viso freschi e fissanti che preparano al make-up nella bella stagione - Crea basi leggere, fresche e luminose che permettono al trucco di posarsi sul viso e rimanere lì a lungo, senza sbavature o slittamenti anche nelle giornate più calde.

Avere la pelle luminosa come una perla è la tendenza del momento - Avere la pelle luminosa come una perla è la tendenza del momento - Pietre preziosi, fondali marini, sirene, riflessi iridescenti, rosa e luminosi. Secondo le tendenze trucco virali ora su TikTok, questo è il mood che assumeranno i nostri visi durante l'estate del ...