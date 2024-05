L’Italia deve tenere compatto il G7 - mentre Xi prova a dividerlo Parla Turpin

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 11 maggio 2024) Con la visita in Europa – Francia, Serbia e poi Ungheria – il leader cinese, Xi Jinping, ha evidenziato come la postura cinese sull’Europa è sempre quella di dividere, spiega Mattdella Hoover Institution.dal 2018 al 2019 è stato direttore del China Desk al National Security Council degli Stati Uniti e consigliere senior per la Cina presso il segretario al Commercio statunitense. Nei giorni scorsi era a Roma ed è stato intervistato da Formiche.net. “Divide and conquer” è la definizione con cui viene descritto il viaggio anche dagli attenti osservatori sino-europei di Politico, e che rispecchia bene il modo di agire cinese (è quello che in italiano rendiamo dal latino con “divide et impera”). Xi Jinping non ha scelto a caso la data della visita, e la coincidenza della tappa serba con l’anniversario del bombardamento accidentale ...