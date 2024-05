Canottieri super nel Beach Sprint

(Di sabato 11 maggio 2024) Pioggia di medaglie per laPesaro nella 2ª tappa del "Trofeo Filippi"Rowing che si è svolta sul Lido di Fano con l’organizzazione del Club Nautico. Alla competizione erano presenti 219 atleti, in rappresentanza di 41 società provenienti da tutt’Italia. La, rappresentata da 34 atleti (Under19, Senior e Master) che le hanno consentito di risultare la società con maggior numero di iscritti, sotto la guida degli allenatori Fabio Castrignanò e Maurizio Mancini, ha ottenuto 11 medaglie, di cui 3 ori con gli equipaggi del doppio misto universitari, 2Mix Master over 54 e 4+ Mix Master over 54, 7 argenti e 1 bronzo. Questi risultati hanno fatto balzare Pesaro al 4° posto della classifica generale del Trofeo che proseguirà l’1 e 2 giugno con la 3ª tappa a Lignano Sabbiadoro. Questa ...

