Cose di casa e non solo - che non sempre il tempo aiuta a tener lontane

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 11 maggio 2024) La settimana che si è appena chiusa, che secondo previsioni un po’ datate avrebbe dovuto finalmente segnare il cambio di stagione in molte sue espressioni, ha assunto al contrario la funzione di collettore per una serie di eventi di altro genere. Oltre quelli, in cima alla lista delle attrattive, meteorologici, non stanno dando certamente lustro al Paese, anche altri situazioni. Quanto è scritto di seguito ha la pretesa di dimostrare che il più delle volte episodi che a una prima osservazione fanno pensare che siano contenuti in un certo ambito territoriale e in un determinato arco dimedio breve, alla fine si rivelinopiù organizzati a sistema dalle ramificazioni più che lunghe. Una premessa: l’Italia non rappresenta un unicum nel torbido che vede andare a braccetto la politica e le organizzazioni criminali. Senza allontanarsi molto dalla ...