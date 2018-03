Pertini Il combattente | di Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo

“ Pertini – Il Combattente” - la storia del Presidente più amato dagli italiani : “Pertini – Il Combattente”, la storia del Presidente più amato dagli italiani Tratto dal libro “Il Combattente– Come si diventa Pertini”, scritto da Giancarlo De Cataldo arriva nelle sale il 15 marzo. Guarda la clip in esclusiva Continua a leggere L'articolo “Pertini – Il Combattente”, la storia del Presidente più amato dagli italiani proviene da NewsGo.

Pertini Il combattente : il film documento a Teramo e Colonnella : ... come Giorgio Napolitano, Emma Bonino, Gad Lerner, Eugenio Scalfari, Domenico De Masi e Gherardo Colombo, ma anche personaggi dello spettacolo e dello sport come Antonello Venditti, Raphael Gualazzi, ...

Pertini il combattente - al cinema il docu-film sul presidente più amato - Video : “Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale”. Questa frase tenacemente ripetuta per una vita intera, racchiude in sé la sintesi dell’ideale al quale Sandro Pertini ha dedicato l’intera sua esistenza di socialista, partigiano, detenuto, confinato, combattente , giornalista, uomo politico e infine presidente della Repubblica: il più amato dagli italiani. Ispirato al libro "Il combattente . Come si diventa Pertini " di Giancarlo De ...

Pertini – Il combattente - il documentario sul presidente (più amato) che non l’ha mai mandata a dire a nessuno : “Non vi può essere vera libertà se non vi è anche giustizia sociale”. O ancora: “Non esiste democrazia senza legalità”. Sandro Pertini non l’ha mai mandata a dire a nessuno. A Bearzot che sbaglia carta da giocare a scopone di ritorno dai Mondiali dell’82, ai missini che vogliono tenere il loro congresso a Genova nel 1960, alla madre che chiede al regime fascista la grazia per il figlio. Il presidente della Repubblica più amato dagli italiani è ...