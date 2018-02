Biathlon | i convocati dell’Italia per i Mondiali Juniores e Giovani di Otepaeae 2018

Biathlon-Mondiali Juniores e Giovani : ufficializzata la lista dei convocati per l'evento in programma in Estonia : Svelata la lista dei convocati per i Mondiali Juniores e Giovani di biathlon in programma a Otepae dal 26 febbraio al 4 marzo Daniele Cappellari, Peter Tumler, Mattia Nicase, Patrick Braunhofer, ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritti per Nazione : Mancano una manciata di giorni, ormai, all’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Già da sabato 10 febbraio, con la sprint femminile, saranno assegnate le prime medaglie nel Biathlon, con la sprint femminile, cui farà seguito la prova maschile il giorno successivo. Saranno 28 le nazioni rappresentate in Corea de Sud a giocarsi le medaglie e le posizioni più importanti. Di seguito tutti i convocati delle varie squadre ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell'Italia. 5 uomini e 5 donne - c'è Nicole Gontier! : Le cinque ragazze che hanno gareggiato in Coppa del Mondo si presenteranno a PyeongChang con grandi ambizioni. Dorothea Wierer viene dalla miglior stagione della carriera e in ogni gara può salire ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. 5 uomini e 5 donne - c’è Nicole Gontier! : Nella giornata odierna, il Coni ha comunicato una prima selezione degli atleti italiani che voleranno in Corea del Sud per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang2018. Tra questi, anche la selezione definitiva dei 10 italiani del Biathlon che potranno prendere parte alle gare a Cinque Cerchi. Vediamo l’elenco completo: uomini: Thomas Bormolini, Thierry Chenal, Lukas Hofer, Giuseppe Montello, Dominik Windisch donne: Nicole Gontier, Alexia ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2018 : i convocati dell’Italia. Dieci azzurri - ritorna Alexia Runggaldier : Sono Dieci i convocati dell’Italia per la tappa di Anterselva, la sesta della Coppa del Mondo. Un appuntamento importante, l’ultimo prima delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Anterselva 2018 Lukas Hofer Dominik Windisch Thomas Bormolini Giuseppe Montello Thierry Chenal Dorothea Wierer Lisa Vittozzi Federica Sanfilippo Nicole Gontier Alexia Runggaldier Confermata, ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : i convocati dell’Italia. Confermata in blocco la squadra di Oberhof : Archiviata la tappa di Oberhof la Coppa del Mondo di Biathlon farà ancora tappa in Germania, a Ruhpolding, per un altro entusiasmante weekend. Un fine settimana molto lungo, che comincerà domani con l’individuale maschile e proseguirà con la gara femminile, le staffette e le mass-start. L’Italia si presenterà con la stessa formazione che ha brillato ad Oberhof. I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Biathlon a ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 – I convocati dell’Italia per la tappa di Oberhof : torna Nicole Gontier! : torna la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon dopo la pausa natalizia. Si ricomincia a Oberhof (Germania) dal 4 al 7 gennaio: in programma sprint, inseguimento e staffette. Sono 9 i convocati dell’italia: confermati tutti i nostri big, torna Nicole Gontier. Lukas Hofer Dominik Windisch Thomas Bormolini Giuseppe Montello Thierry Chenal Dorothea Wierer Lisa Vittozzi Federica Sanfilippo Nicole Gontier (Foto FISI Serge ...

Biathlon - Coppa del Mondo Annecy-Le Grand Bornand 2017 : i convocati dell’Italia. Conferma per Thierry Chenal - assente Alexia Runggaldier : Sono sette i convocati dell’Italia per la tappa di Annecy-Le Grand Bornard della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Il contingente azzurro presente in Francia sarà composto da tre donne e quattro uomini. I convocati DELL’ITALIA PER Annecy-Le Grand Bornand Dorothea Wierer Federica Sanfilippo Lisa Vittozzi Lukas Hofer Dominik Windisch Thomas Bormolini Thierry Chenal Confermata quasi totalmente, dunque, la squadra che ha preso parte ...