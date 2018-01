: RT @Agenzia_Ansa: #Papa Francesco in Perù, partito da Lima per Puerto Maldonado - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Papa Francesco in Perù, partito da Lima per Puerto Maldonado - radiodiaconia : Papa Francesco in Perù: “Amazzonia non è dispensa inesauribile degli Stati” | Radio InBlu - MarisaLevi1 : RT @agensir: #Papa in #Perù: alla popolazione, non si può “normalizzare” la violenza verso le donne, sostenendo una cultura maschilista che… - CybFeed : #BreakingNews Perù,Papa difende l'Amazzonia e la vita - dreampicker : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco: difendere l'#Amazzonia e i popoli indigeni, non siamo i padroni del Creato - Vatican News -

"La difesa della Terra non ha altra finalità che non sia la difesa della. Conosciamo la sofferenza che alcuni di voi patiscono per le fuoriuscite di idrocarburi che minacciano seriamente ladelle vostre famiglie e inquinano il vostro ambiente naturale". Lo ha detto ilai popoli amazzonici incontrati a Puerto Maldonado, capoluogo dell'peruviana. "L'rappresenta un'enorme ricchezza biologica. E' un dovere avere un dialogo con i nativi,basta esclusioni", ha sottolineato Bergoglio.(Di venerdì 19 gennaio 2018)