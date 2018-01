Borse europee riflessive dopo i massimi di Wall Street

Piazza Affari e Borse europee attese positive in avvio dopo record Wall Street e dato Cina : Secondo il Beige Book, diffuso ieri sera, l'economia e inflazione degli Stati Uniti sono cresciute a un ritmo tra il modesto e il moderato verso la fine del 2017, mentre i salari hanno continuato a ...

Piazza Affari in lieve salita davanti alle Borse europee : Piazza Affari passa dalla parte degli acquisti, superando gli indici europei che si muovono al di sotto della parità. Dal fronte macro , nessuna sorpresa dal dato definitivo sull'inflazione dell' ...

Piazza Affari debole si allinea alle Borse europee : (Teleborsa) - Avvio debole per Piazza Affari che si allinea alle principali borse europee . I mercati seguono la scia negativa lasciata da Tokyo che ha risentito della chiusura sotto la parità di Wall ...

Piazza Affari debole si allinea alle Borse europee : Avvio debole per Piazza Affari che si allinea alle principali borse europee . I mercati seguono la scia negativa lasciata da Tokyo che ha risentito della chiusura sotto la parità di Wall Street . ...

Partenza negativa per le Borse europee : Roma, 17 gen. (askanews) Partenza negativa quest'oggi per le borse europee. In calo Francoforte che cede lo 0,28% e Parigi, in ribasso dello 0,31%. Male anche Londra che perde lo 0,26%.

Piazza Affari in lieve rialzo insieme alle Borse europee : (Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Le borse europee seguono la scia positiva ...

Piazza Affari in lieve rialzo insieme alle Borse europee : Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Le borse europee seguono la scia positiva lasciata da Tokyo . ...

Piazza Affari mostra un timido più ma svetta sulle Borse europee : (Teleborsa) - A due colori a metà giornata le principali Borse europee . Dopo un avvio svogliato, la borsa di Milano si rafforza e si mostra poco sopra la linea di parità. In una giornata scarna di ...

Borse europee positive - Milano a +0 - 52% : 9.26 Apertura in rialzo per le Borse europee spinte dai nuovi record segnati da Wall Street. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,52% e l'All Share +0,51%. Margine Btp-Bund tedesco a 151,08 punti, con rendimento del decennale al 2,048%. Londra +0,03%, Parigi +0,21% e Francoforte +0,29%. Euro a 1,2056 dollari e 134,17 yen in avvio dei mercati valutari.

Realizzi sulle Borse europee. Milano in controtrend grazie alle banche : (Teleborsa) - Prevale il segno meno in chiusura tra le principali Borse europee, vittime di prese di profitto dopo cinque sessioni consecutive di guadagni . Sul binario opposto Piazza Affari , che ...

Realizzi sulle Borse europee. Milano in controtrend grazie alle banche : Prevale il segno meno in chiusura tra le principali Borse europee, vittime di prese di profitto dopo cinque sessioni consecutive di guadagni . Sul binario opposto Piazza Affari , che strappa un'altra ...

Piazza Affari svetta sulle Borse europee : (Teleborsa) - Si conclude una giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Fa meglio Piazza Affari che archivia gli scambi in cima al resto d'Europa. Dall'altra parte dell'oceano,...

Piazza Affari svetta sulle Borse europee : Si conclude una giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Fa meglio Piazza Affari che archivia gli scambi in cima al resto d'Europa. Dall'altra parte dell'oceano,invece, ...

Borse europee in rialzo - Piazza Affari positiva : Il ripiegamento di Wall Street non mina il buonumore delle Borse europee , che si confermano positive in chiusura proseguendo il rally delle ultime sedute. A dare linfa l' ottimismo per la positiva ...