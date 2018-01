Italia in missione di pace in Niger | ma il vero scopo sono Uranio ed appalti

Ciclismo - il caso Moscon-Reichenbach alla Commissione Disciplinare? L’Italiano rischia una squalifica : Il caso Moscon-Reichenbach non sarebbe ancora chiuso. Come riporta la Gazzetta dello Sport, le accuse dello svizzero nei confronti dell’italiano su un episodio accaduto all’ultima Tre Valli Varesine (“Mi ha buttato giù apposta“, si riferisce a una caduta in discesa che gli ha procurato anche un grave infortunio) avrebbero generato un dossier che sarebbe approdato davanti alla Commissione Disciplinare della UCI. Lo scorso ...

Banche : Fratelli d'Italia chiede una nuova commissione inchiesta - InfoOggi.it : ... Giorgia Meloni - Vogliamo completamente rivoluzionare il sistema del credito italiano e fare in modo che le Banche tornino a fare il loro lavoro: sostenere l'economia e aiutare le famiglie e le ...

Tre startup Italiane con una missione sociale : Da chi porta acqua a chi non ne ha alla comunità agricola in rete: tre startup innovative puntano a rivoluzionare il terzo settore

'Voyager - Ai confini della conoscenza - Italia Straordinaria' stasera in tv su Ra2 la trasmissione condotta da Roberto Giacobbo - le ... : Torna questa sera su Rai2 l'appuntamento con la trasmissione televisiva 'Voyager - Ai confini della conoscenza - Italia Straordinaria' , un viaggio dedicato ai luoghi più belli del nostro paese. ...

Mps - soci a Commissione banche : charire su BankItalia e Consob : Roma, 18 gen. (askanews) L'Associazione Buongoverno Mps, che associa i piccoli azionisti del Monte dei Paschi di Siena, ha inviato alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche una memoria ...

L'analisi Troppo pochi per una zona dove si combatte. La missione militare Italiana in Niger è pericolosa e serve a Macron : Con la missione militare in Niger facciamo i nostri interessi, turare le falle sulle rotte dei migranti, ma anche quelli di Parigi, come si era già capito al vertice euro-africano di Abidjan, ...

La missione Italiana in Niger e la riapertura del Parlamento catalano : Secondo Standard and Poor's le elezioni non peseranno sull'economia italiana a patto che vengano mantenute le riforme. Verso l'intesa sull'Ilva di Corigliano. Il Mise su Genova è stato giudicato ...

La camera approva la missione militare Italiana in Niger : Hanno votato contro Liberi e uguali e il Movimento 5 stelle. Si è astenuta la Lega nord, mentre Pd e Forza Italia hanno votato a favore. Leggi

Missione in Niger - la Camera dà l’ok. FI e Fdi votano a favore - contrari LeU e M5s “Interessi neocoloniali rischiosi per Italia” : La Camera ha approvato la Missione militare in Niger. Montecitorio ha dato il via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle deliberazioni assunte dal Consiglio dei Ministri il 28 dicembre sulle missioni internazionali nel 2018. Il testo è stato approvato con l’ok di Forza Italia e Fratelli d’Italia mentre la Lega si è astenuta. contrari Liberi e uguali e Movimento 5 Stelle. Nel paese del Sahel l’Italia manderà 470 militari: il ...

Cambiamenti climatici : l’OGS torna a indagare l’Antartide - una ricercatrice Italiana coordina la missione internazionale : L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS torna a indagare l’Antartide e i Cambiamenti climatici a un anno di distanza dalla missione che aveva portato a largo del Mare di Ross l’OGS Explora, l’unica nave di ricerca con capacità oceanica con classe artica di proprietà di un ente italiano. Laura De Santis, geologa marina in servizio dell’ente da oltre 20 anni, è infatti l’unica ricercatrice italiana a ...

Italia in missione di pace in Niger : ma il vero scopo sono Uranio ed appalti : Termini come “missione di pace”, o“esportazione della Democrazia”, sono stati utilizzati dai media Mainstream delle potenze occidentali nel decennio scorso, per convincere l’opinione pubblica che quelle che stavano svolgendo in Medioriente non fossero guerre, ma operazioni militari a fin di bene. E così abbiamo invaso Afghanistan prima ed Iraq poi, spinti dall’onda emotiva dell’11 settembre. Poi toccò anche alla Libia, il che ci ha danneggiato ...

Agenzia del Farmaco - Pd e Forza Italia alla Commissione : 'Amsterdam non pronta' : Lo smacco della sconfitta di Milano nella gara per accaparrarsi la sede dell'Ema (l'Agenzia del Farmaco, ora a Londra, che traslocherà per la Brexit), col prevalere di Amsterdam grazie alla monetina , ...

Missione Niger : dall'Italia 100 milioni di euro - dimezzato il contingente in Iraq : Cento militari subito, 470 a pieno regime e oltre 100 milioni di euro di aiuti: l'Italia va in Africa per fermare la rotta dei migranti in Niger e lo fa con una Missione militare sotto l'ombrello europeo e in coordinamento con ...

Oltre la missione militare : crescono del 5 - 1% le esportazioni Italiane in Niger : I 450 militari italiani che saranno impiegati quest'anno in Niger per contrastare il traffico di esseri umani andranno a operare in un paese che fonda la sua economia sui proventi della tratta dei migranti. Le oscillazioni del prezzo dell'uranio,