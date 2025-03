GazaUe denuncia | pericolosa escalation

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.05 "Riprendere i negoziati è l'unico modo per porre fine alle sofferenze da ambo le parti., insopportabile incertezza per ostaggi e famiglie,orrore e morte per palestinesi". Così l'Alta rappresentante Ue Kallas in conferenza col ministro israeliano. Saar dice:"Stiamo combattendo la guerra del mondo libero: Iran, Houthi, Hamas e Hezbollah ci attaccano perché siamo vicini. Ma non fatevi illusioni,la guerra è contro la civiltà occidentale, i suoi valori,i suoi stili di vita. E'naturale che ci aspettiamo più sostegno da Ue".