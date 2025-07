Dolce sì ma non innocuo | l’eritritolo è finito sotto accusa e il cervello potrebbe risentirne

L’ eritritolo, un dolcificante a zero calorie ampiamente utilizzato in prodotti “sugar-free” e keto, è stato a lungo considerato un’alternativa sicura allo zucchero. Tuttavia, recenti studi scientifici sollevano dubbi sulla sua innocuità, evidenziando potenziali rischi per la salute cardiovascolare e cerebrale. Le nuove scoperte suggeriscono che questo dolcificante ( come del resto altri prodotti simili ) potrebbe avere effetti negativi, specialmente sui vasi sanguigni del cervello. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Applied Physiology, l’eritritolo può danneggiare le cellule endoteliali dei vasi cerebrali, compromettendo il loro funzionamento. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Dolce sì, ma non innocuo: l’eritritolo è finito sotto accusa (e il cervello potrebbe risentirne)

