Lucca in, Simeone out: Manna lo ha già ceduto Lotterà per l’Europa"> Lorenzo Lucca è oramai parte del progetto Napoli. Chi invece saluta la Campania è Simeone: lotterà comunque per l’Europa. L’estate di calciomercato 2025 del Napoli è tra le più movimentate e produttive degli ultimissimi anni. De Laurentiis è deciso a costruire una squadra ultra competitiva sia per la Serie A, appena vinta per la quarta volta nella storia del club, sia per l’Europa. Questo perché gli azzurri il prossimo anno giocheranno in Champions League. E il club ha già provveduto ad attivarsi. Il direttore sportivo Manna è impegnato tanto in entrata quanto in uscita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

