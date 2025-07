Calciomercato Roma novità molto importante in ottica trattative | questi due giocatori possono arrivare ma…

Calciomercato Roma, aggiornamenti sulle trattative: Rios in stand-by, El-Aynaoui e Ferguson restano obiettivi Il Calciomercato Roma continua a muoversi tra fasi di attesa e nuovi sviluppi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, uno dei massimi esperti di mercato in Italia, la situazione legata all’esterno argentino Agustín Rios è attualmente in stand-by. Dopo i contatti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, novità molto importante in ottica trattative: questi due giocatori possono arrivare, ma…

In questa notizia si parla di: calciomercato - roma - trattative - novità

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik.

Calciomercato Roma: il ritorno (indesiderato?) di Tammy Abraham e lo scenario Nottingham - A Trigoria qualcuno le sta già rispolverando, quelle valigie ingombranti e familiari: sì, perché il ritorno di Tammy Abraham è più che mai realtà.

Calciomercato Roma, Wesley convocato per la sfida tra Flamengo e San Paolo - La Roma è pronta a piazzare il primo colpo di mercato estivo. Dopo settimane di trattative e contatti serrati, il club giallorosso è vicino alla chiusura per Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo.

LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Inter, tentativo per Lookman! La Roma pronta a rilanciare per Rios Vai su X

Calciomercato Bari, si lavora sulla trequarti. Dopo Distefano, trattative anche per Pagono della Roma Vai su Facebook

Roma, da Rios e El Aynoui a Wesley: le ultime news; Calciomercato AS Roma: news mercato ultima ora; Roma, trattativa in standby per Rios. Piccoli passi in avanti per Ferguson.