«Il premierato lo facciamo. Chiunque speri che non adempiamo a un impegno preso con gli elettori si metta il cuore in pace. La sinistra si metta il cuore in pace». Lo ha detto il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami intervenendo alla festa dei patrioti di partito a Palombara. Un intervento preciso nel quale il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia ha parlato anche della riforma della giustizia. Bignami sulla giustizia: “Deve essere libera”. «La riforma della giustizia è importante perché ci interessa affermare il principio che la giustizia non è più supina alla magistratura. Viene il dubbio che sia la sinistra a essere diretta dai magistrati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bignami: “Avanti su premierato e giustizia. La sinistra? Sembra essere ancora diretta dai magistrati”