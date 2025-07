Taglio dei vitalizi confermato respinto ricorso 800 ex deputati

Il Collegio d’Appello della Camera ha respinto il ricorso di 800 ex deputati, confermando così il taglio dei vitalizi. La delibera del 2018 resta dunque valida. Ora gli ex parlamentari – tra cui Claudio Martelli, Ilona Staller, Angelino Alfano e Giovanna Melandri – valutano se rivolgersi in sede politica, chiedendo paritĂ di trattamento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Taglio dei vitalizi confermato, respinto ricorso 800 ex deputati

Taglio ai vitalizi, 1.300 ex parlamentari fanno ricorso. Da Ilona Staller a Antonio Bassolino. Paolo Guzzanti: «Ho dato il sangue, è sacrosanto» - A sei anni dalla delibera che ha cambiato per sempre il sistema dei vitalizi parlamentari, oltre mille ex deputati sono in attesa di una decisione che potrebbe ribaltare tutto.

Taglio vitalizi: ricorso di 1.400 ex parlamentari che li rivogliono - E’ partito il ricorso di circa 1.400 ex deputati che chiedono di rivedere la delibera del 2018 che tagliava i vitalizi agli ex parlamentari, voluta dall’allora presidente di Montecitorio Roberto Fico.

Taglio vitalizi, chi sono gli ex parlamentari che hanno fatto ricorso - Sono centinaia gli ex parlamentari, riuniti in un’Associazione, ad aver presentato ricorso contro il taglio dei vitalizi e che ora stanno aspettando di sapere se riusciranno a riavere il precedente assegno.

