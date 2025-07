L’ex Ilva è salva L’industria italiana può ancora avere l’acciaio l’annuncio di Urso dopo il rilascio dell’Aia

Taranto non spegnerĂ i suoi altiforni: « La siderurgia italiana è salva, l’industria italiana può ancora avere l’acciaio». Così, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha dato la notizia. L’Aia, l’Autorizzazione integrata ambientale per l’ex Ilva — oggi Acciaierie d’Italia — ha dato il via libera. Nel corso di un intervento al congresso della Cisl, Urso lo ha rivelato: «Mi è appena arrivato il messaggio che è stata rilasciata pochi minuti fa. Lo stabilimento è salvo e continuerà ». L’ex Ilva è salva: Urso annuncia l’ok del Mase. Una comunicazione importante e attesa, che evita il collasso di uno dei gangli strategici del sistema industriale nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “L’ex Ilva è salva. L’industria italiana può ancora avere l’acciaio”, l’annuncio di Urso dopo il rilascio dell’Aia

