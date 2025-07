appalti a sorrento il sensitivo leggeva le carte al sindaco

Tempo di lettura: 2 minuti Aveva un’influenza enorme sull’ex sindaco Massimo Coppola, Raffaele Guida, noto anche come “Lello il sensitivo”, tanto che il primo cittadino si recava da lui per farsi leggere le carte e chiedeva anche di usare i suoi “poteri” per avere dei pareri sulle persone con cui aveva a che fare. La circostanza emerge dalle indagini sulle presunte irregolaritĂ nell’assegnazione degli appalti a Sorrento condotte dalla Guardia di Finanza di Torre del Greco, che ieri ha notificato all’ex primo cittadino e a Guida un arresto in carcere. Agli interrogatori di garanzia tutti i sei indagati convocati si sono avvalsi della facoltĂ di non rispondere, davanti al gip di Torre Annunziata Maria Concetta Criscuolo: si tratta, in primis, dell’ex sindaco Coppola (difeso dall’avvocato Giovanbattista Pane ) e di Guida il sensitivo (difeso dall’avvocato Valerio Alfonso Stravino ), ritenuto fiduciario e intermediario tra Coppola e gli imprenditori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

