I musicisti anziani hanno meno difficoltà a recepire i suoni e invecchiano più tardi | ecco cosa dicono gli studi

Suonare uno strumento musicale può aiutare le persone allenare il cervello e mantenerlo giovane, frenando anche l’incapacità di comprendere la lingua parlata. È quanto emerge da uno studio della Baycrest academy for research and education canadese e l’ Accademia cinese delle scienze sulla rivista Plos Biology. Durante lo studio, i ricercatori hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale per misurare l’ attività cerebrale di 25 anziani musicisti che non suonavano da tanto. e 24 giovani non musicisti. Ai partecipanti è stato chiesto di ascoltare e identificare delle sillabe mascherate da suoni rumorosi e il risultato è stato sorprendente: entrambi possiedono un’attività e una connettività delle aree del cervello molto simile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

