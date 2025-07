Sporche e senz' acqua | a Napoli le fontane storiche sono come pattumiere

Sporche e senz’acqua, le storiche fontane del centro di Napoli danno l’impressione di essere abbandonate al loro destino: da quella del Tritone, dove l’unica e triste goccia d’acqua cade da una tubatura ossidata, alla fontana della Scapigliata, dove l’acqua scorre, ma la vasca è verde palude, con bottiglie e barattoli che galleggiano come pesci. Immerse ci sono pure delle forbici che nelle mani sbagliate potrebbero diventare pericolose. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sporche e senz'acqua: a Napoli le fontane storiche sono come pattumiere

acqua - sporche - senz - napoli

