Starmer e i laburisti inglesi perdono consensi | ora puntano sulla riforma elettorale per il voto dai 16 anni

Il governo socialista inglese, presieduto da Keir Starmer, sta pensando di abbassare l’etĂ minima degli elettori fino a 16 anni. Sarebbero 1,5 milioni i ragazzi tra i 16 e i 17 anni che alle prossime elezioni generali potranno recarsi alle urne. Forse i laburisti sentono che la loro compagine potrebbe registrare un pessimo risultato alle prossime elezioni e quindi hanno pensato di puntare tutto sui giovani. In effetti, come riporta Il Post, il governo Starmer ha perso nove punti nei sondaggi dall’anno scorso, passando dal 33% al 24%. Inoltre, l’avanzata di Nigel Farage e del Reform Uk potrebbe rivelarsi una spina nel fianco dei progressisti albionici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Starmer e i laburisti inglesi perdono consensi: ora puntano sulla riforma elettorale per il voto dai 16 anni

