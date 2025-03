Ilnapolista.it - Thiago Motta: «Il mio futuro non è la priorità, sento la totale fiducia della società»

Leggi su Ilnapolista.it

, tecnicoJuventus, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina di campionato.: «Il mionon è lala»Che gara si aspetta domani?«Domani ci saranno Rouhi, Savona e Conceicao. A Firenze, come sempre, sarà una partita complicata e noi abbiamo fatto una buona preparazione per fare una grande partita».Sente la?«Penso solo alla Fiorentina.lae mi ha fatto piacere la vicinanzadirigenza in questa settimana».Domani cosa si aspetta dalla sua squadra?«Tante volte abbiamo fatto molto bene. Abbiamo vinto partite fondamentali e altre non siamo stati capaci di vincerle. Domani è la più importante, perché è la prossima. Non sarà facile affrontare loro in casa e dobbiamo dare il massimo per arrivare alla vittoria».