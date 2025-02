Dilei.it - Le citazioni più belle dalle canzoni di Olly, vincitore di Sanremo 2025

die artista talentuoso,ha scrittopiene di emozioni e sentimenti forti, che raccontano esperienze di vita condivise da molti.DiLei ha selezionato le frasi delledipiù, romantiche e uniche, da Balorda nostalgia a Per due come noi.LepiùdiClasse 2011,si chiama in realtà Federico Olivieri. Nato a Genova, è un rapper e un cantautore talentuoso che ha scritto e cantato numerosi singoli di successo.Figlio di una magistrata e di un avvocato, sin dall’infanzia si è appassionato alla musica, prendendo come punto di riferimento artisti come Marracash e Tedua.In seguito ha studiato al Conservatorio Niccolò Paganini musica e canto, senza perdere di vista l’Università.infatti è riuscito anche a laurearsi in in Economia e management d’impresa presso l’Ateneo di Milano.