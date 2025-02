Lanazione.it - Vino toscano, cresce la produzione. Ma nella botte c’è l’incubo dei dazi

Ilregge la prova del mercato, nonostante difficoltà e incertezze. I dati, contenuti nel report di Ismea, sono stati presentati in occasione di PrimAnteprima, evento promosso da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze. Secondo lo studio, nel 2024, la superficie vitata regionale è cresciuta, superando per la prima volta i 61mila ettari, mentre sono migliorati(2,6 milioni di ettolitri, 900mila in più del 2023) ed export, soprattutto delle Dop ferme. Resta intanto stabile la superficie coltivata a biologico, con 23.534 ettari su un totale di 61.431, il 38% della superficie regionale e il 17% di quella nazionale. Tornando alla, con i suoi 2,6 milioni di ettolitri, la Toscana occupa la settima posizione, a livello nazionale. Ben 58 le indicazioni geografiche riconosciute, delle quali 52 Dop (11 Docg e 41 Doc) e 6 Igt.