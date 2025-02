Calciomercato.it - Dalla Juventus all’Inter: scelto il bomber per Inzaghi

I nerazzurri sono pronti a regalarsi un nuovo centravanti. In estate Beppe Marotta è pronto a muoversi per mettere a segno il colpoilper(LaPresse) – Calciomercato.itI tifosi dell’Inter ormai da tempo si stanno godendo la coppia d’attacco, composta da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Un duo che da quando gioca insieme è riuscito a fare la differenza. Lo scorso anno grazie ai gol del francese e dell’argentino è arrivato allo Scudetto. Anche adesso i nerazzurri sono aggrappati alle reti dei suoi attaccanti, ma Simonesi augura di poter avere presto altri gol che oggi non stanno garantendo Taremi, Correa e Arnautovic. Il tecnico italiano ha bisogno di forza fresca che possa essere davvero incisiva. In estate l’argentino e l’austriaco lasceranno il club e ci sarà dunque spazio per mettere a segno un colpo in avanti.