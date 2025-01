Tvzap.it - “Vorrei far cadere teste”. Antonella Clerici, il duro sfogo sorprende tutti: a cosa si riferisce

Durante l'ultima puntata settimanale di E' sempre mezzogiorno, ha condiviso una personale avversione per alcune tradizioni musicali legate al Capodanno, scatenando reazioni sia in studio che tra il pubblico. pronta per Festival di Sanremo si prepara ad un nuovo grande appuntamento: il Festival di Sanremo. La conduttrice tornerà sul palco dell'Ariston come ospite, affiancando Carlo Conti e Gerry Scotti in una serata che si preannuncia emozionante. L'annuncio della sua partecipazione è stato fatto a sorpresa in diretta, e la ha raccontato di aver accettato l'invito senza esitazioni: "Per quel palco così magico sono sempre pronta e affrontarlo con lui e per lui mi dà gioia".