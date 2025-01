Ilrestodelcarlino.it - Turismo, i dati regionali. Mezzo milione di visitatori: "E’ stato un anno record"

Più delle polemiche poterono i numeri. Ci siamo. Quasi sicuramente:di turisti. Per la precisione, 499.695 pernottamenti. Unassoluto, sancito dagli ultimidiffusi dalla Regione Emilia-Romagna e che sanciscono un primato anche rispetto airegistrati prima della pandemia. Nel 2019, infatti, i pernottamenti si fermarono a 479.111. La crescita è significativa: +8,5% rispetto al 2023 e +4,3% rispetto al 2019. Due numeri, questi ultimi, che ci collocano in termini di valore di crescita in una posizione nettamente superiore anche rispetto alla media regionale, che si attesta a +3,6% sul 2023 e +0,5% sul 2019. La città estense si distingue per crescita anche rispetto a gran parte delle città emiliano-romagnole, superando Ravenna, Rimini, Parma e Reggio Emilia. Addirittura in questa ultima città, stando sempre ai, si assiste a un decremento in termini di pernottamenti di quasi venti punti percentuali.