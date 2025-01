Dayitalianews.com - Tragedia sul lavoro a Marcaria: operaio di 27 anni muore schiacciato da una balla di fieno

Leggi su Dayitalianews.com

Ancora un incidente mortale suloggi, venerdì 31 gennaio. Laè avvenuta a, in provincia di Mantova, in un’azienda agricola, dove, per ragioni ancora da accertare, un giovane di 27ha perso la vita,da una rotodi.L’è morto sul colpo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 27enne.Le indaginiSulla dinamica dell’incidente, che per il momento resta sconosciuta, stanno indagando l’ATS (Agenzia di tutela della salute) lombarda Val Padana e i carabinieri della stazione di. Gli investigatori dovranno anche verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di. Foto di repertorioL'articolosuldi 27da unadiproviene da Dayitalianews.