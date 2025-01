Sport.quotidiano.net - Serie a1 femminile. Geas alla sosta con tanti dubbi. Buon esordio per Jukubcova

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una lunga pausa per recuperare tutte le energie, le infortunate ed inserire al meglio la nuova arrivata. Così si pone ilSesto San Giovanni verso il lunghissimo stop che vedrà le rossonere rimanere ferme per ben tre weekend consecutivi. Dopo il pesante ko interno contro Venezia, infatti, le sestesi avranno il turno di riposo, poi la pausa per la Nazionale e infine la Final Four di Coppa Italia. Dunque torneranno a giocare solo domenica 23 febbraio in A1 contro Faenza. L’unicaa notizia dell’ultima sconfitta casalinga è stato l’della lunga(nella foto) con 12 punti, ma ovviamente queste settimane servirannocoach Zanotti per inserire la ceca al meglio, oltre che per recuperare le infortunate Conti e Makurat che hanno falcidiato le rotazioni del team. In classifica la corsa è quella con Tortona per mantenere il quarto posto che vuol dire fattore campo al primo turno di playoff, visto che la terza posizione occupata da Campobasso è già distante 8 punti.