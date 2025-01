Red Devils Cruise nell’ultimo 16 della Europa League

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-31 00:04:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Il Manchester United ha prenotato il loro posto negli ultimi 16con una vittoria per 2-0 su FCSB.I gol del secondo tempo di Diogo Dalot e Kobbie Mainoo hanno dimostrato la differenza mentre i Redhanno controllato i procedimenti contro i loro ospiti rumeni.La prima metà è stata una faccenda cagey, con il possesso dominante unita, ma ha lottato per abbattere una difesa FCSB ben organizzata.I visitatori hanno moto alcune aperture decenti, con Rasmus Hojlund che testa il portiere Tarnovanu e Christian Eriksen che hanno sparato un mezzo viso diretto allo shot-stopper.Tuttavia, è stato FCSB ad avvicinarmi di più a rompere il punto morto quando Popescu incontrò la croce di Radunovic con un tiro al volo scorrevole, solo per vedere il suo impegno che tirava in modo agonizzante dal palo lontano.