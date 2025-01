Juventusnews24.com - Pagelle Monza Juve Primavera: ci prova solo Vacca, la difesa tradisce Magnanelli

di RedazionentusNews24: i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la ventitreesima giornata di campionato 2024/25: i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la ventitreesima giornata del campionato1 2024-2025.Radu 6 – Non ha grandi colpe nei gol subiti, non poteva fare molto di più. Nel complesso è sempre lucido e attento. Savio 6 – Dal suo tentativo arriva l’autorete che riapre il match, ma il 2-1 dura solamente un minuto. È stato uno dei pochi a crederci fino alla fine.Martinez 5 – Per una volta il leader difensivo della. Spesso in ritardo ed impreciso: gara da dimenticare.Pagnucco 5,5 – Amanca anche l’apporto del capitano: si vede troppo poco e non è quasi mai pericoloso in fase offensiva.