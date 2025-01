Ilrestodelcarlino.it - Lutto improvviso per la pallavolo Bologna: è morta la presidentessa Elisabetta Velabri

, 31 gennaio 2025 –per la. E’la storicaa causa di un malore che l’ha colpita. Lo annucnia la stessa società tramite un comunicato stampa. “Con immenso dolore,comunica la scomparsa della storica, che si é spenta a soli 55 anni, in seguito ad un malore. Tutta la società, lo staff e i giocatori si stringono attorno al marito Sandro e alla figlia, per la tragica scomparsa. Ci lascia una persona meravigliosa e di immenso valore, che negli ultimi anni ha fatto tanto per laBolognese”, recita il comunicato.