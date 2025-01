Quotidiano.net - Legno massello. Eleganza minimal

Calligaris riscopre l’autenticità e la matericità delnella nuova Capsule Collection che reinterpreta una selezione di tavoli iconici del brand, introducendo tre esclusive finiture in: Wild Natural, dalle tonalità calde e mielate, Wild Gray, elegante e neutra e Wild Carbon con una profonda sfumatura di nero. Ogni pezzo risulta così unico grazie alle venature e ai nodi che contraddistinguono il materiale di partenza. Il tavolo Cameo (nella foto in alto a destra) si presenta in una nuova veste in, con un design essenziale e raffinato. Perfetto per momenti conviviali, unisce la matericità del piano inalismo della base. Il tavolo Sunshine si distingue invece per i nuovi piani in, che aggiungono spessore e carattere al design. Grazie all’ampia scelta di finiture del basamento, Sunshine si adatta facilmente a diversi stili abitativi, diventando un protagonista discreto ma essenziale nella zona living o nello studio.