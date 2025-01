Zonawrestling.net - Impact 30.01.2025 The Nemeth Brothers

Si apre un nuovo episodio di! attraverso le parole dell’ex campione del mondo TNA, Nic.Nic, dopo un lungo giro di parole, si congratula con il nuovo campione della compagnia, Joe Hendry, definendolo capace di uscire da Genesis come “il migliore” sul ring. Nic viene però interrotto da suo fratello Ryan, accolto come sempre tra i fischi del pubblico.Ryan ha solo buone parole per Nic e lo difende da tutte le eventuali accuse e circostanze utili a sminuirlo. Lo fa con parole non piacevoli al pubblico, parole che sminuiscono fin troppo l’impresa di Hendry, nel frattempo però, i due vengono interrotti dalla First Class.Un ulteriore serie di trash talking avviene tra le due parti e intanto il DOA, Santino Marella, rende tutto uffiicale. AJ Francis e KC Navarro affronteranno i fratellinel main event odierno.