Hamas consegna i nomi dei 3 ostaggi liberi sabato. C'è anche Yarden Bibas, padre dei due bimbi simbolo della tragedia

È previsto per domani,1° febbraio, il rilascio di altri treisraeliani da parte di. Come stabilito dagli accordi di tregua, idei tre sono stati recapitati stamattina al governo guidato da Benjamin Netanyahu. Si tratta del 34enne, del 54enne Ofer Calderon e del 65enne israelo-americano Keith Siegel. La lista è stata ritenuta «accettabile» per Israele, che ha dunque dato il via libera allo scambio. Dopo il caotico rilascio di ottoavvenuto giovedì 30 gennaio, Israele ha chiesto però garanzie che nei prossimi “round” i liberati non debbano più sottostare a umiliazioni e vessazioni. Nella prima fase dell’intesa devono essere rilasciati nel complesso 33 deglirapiti il 7 ottobre 2023 durante l’attacco terroristico di, a fronteliberazione da parte di Israele di centinaia di detenuti palestinesi.