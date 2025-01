Lanazione.it - Cure palliative Versilia. Terragni è responsabile

La direzione dell’Asl Nord-Ovest ha conferito alla dottoressa Sonial’incarico didell’unità funzionale, che " rappresenta uno snodo importante della continuità tra ospedale e territorio – spiega– occupandosi anche di patologie croniche oltre che oncologiche. In questo delicato settore è infatti necessario promuovere servizi che mirino non solo a soddisfare i bisogni fisici delle persone, ma anche quelli psicologici e sociali, connessi spesso alle tematiche del fine vita. E’ infatti fondamentale lavorare per alleviare le sofferenze dei pazienti e per offrire un prezioso aiuto a famiglie che si trovano ad affrontare questa dolorosa esperienza". Plaude alla nomina la direttrice dell’Asl Nord-Ovest Letizia Casani: "Il conferimento di questo incarico conferma la volontà espressa a più riprese dalla direzione di valorizzare le ottime professionalità e competenze presenti in azienda – le sue parole –; la dottoressaha sempre evidenziato disponibilità e competenza e sono certa che, di concerto con laaziendale del servizio, la dottoressa Costanza Galli, saprà contribuire al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla cittadinanza, all’adeguamento dei percorsi in rete e al rafforzamento dell’integrazione ospedale-territorio.