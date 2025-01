Tvplay.it - Verratti è pronto a dire sì, il ritorno in Italia è ad un passo

Marcopuò tornare presto in, dopo aver giocato un paio d’anni in Qatar: su di lui ci sono almeno tre squadre seriamente interessateIl centrocampista di Pescara, campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini nel 2021, ha deciso di lasciare il PSG per andare a prendere i soldi del calcio arabo. Ora a 32 anni avrebbe voglia di tornare in, non avendo mai giocato in Serie A in carriera.sì, ilinè ad un(TvPlay – ANSA) Prenderepotrebbe non essere così complicato in questo momento, visto che c’è la volontà del ragazzo di lasciare il Qatar e farin Europa, nello specifico in. La storia più strana della sua carriera è quella di non aver mai giocato in Serie A, considerando che dal Pescara, dopo essere esploso in Serie B con la gestione Zeman è passatottamente in Ligue 1, al PSG.